Le style "Oppenheimer" inspiré par David Bowie pendant sa période "Thin White Duke"

"Chris m’a envoyé quelques photos de David Bowie, de certaines périodes de sa carrière, comme celle du Thin White Duke dans "Young Americans"", ajoute l’acteur.

Le Thin White Duke était l’un des nombreux personnages de Bowie, qu’il a adoptés de 1975 à 1976. Son neuvième album studio, "Young Americans", est sorti en mars 1975.

"Il avait des pantalons massifs, il était tellement émacié, mais tellement cool", a poursuivi Murphy. "Nous l’avons donc utilisé, bizarrement, pour certains des pantalons d’Oppenheimer."

L’acteur s’est ouvert dans d’autres interviews sur la façon dont il a essayé de saisir le physique du physicien américain en perdant du poids pour le rôle.

"J’aime jouer avec mon corps, et Oppenheimer avait un physique et une silhouette très distincts, que je voulais reproduire", a déclaré Murphy au New York Times.

"J’ai dû perdre pas mal de poids, et nous avons travaillé sur le costume et la couture ; il était très mince, presque émacié, et se nourrissait de martinis et de cigarettes", a déclaré M. Murphy. "Il avait des yeux très brillants et je voulais lui donner ce regard écarquillé, alors nous avons beaucoup travaillé sur sa silhouette et ses expressions avant de commencer."

Emily Blunt, qui joue le rôle de Kitty, l’épouse d’Oppenheimer dans le film, a déclaré que Murphy manquait régulièrement les dîners des acteurs en raison de la pression "monumentale" qu’il subissait. "Bien sûr, il ne voulait pas [manger] avec nous", a-t-elle confié à People.

S’adressant récemment au NME, Cillian Murphy a déclaré qu’il aimait jouer des personnages "méconnaissables, ambigus, un peu énigmatiques", ajoutant : "Pour moi, c’est ça la vie humaine : les zones grises, noueuses et bizarres… La vie d’un homme bien est totalement inintéressante".