Le style "hipstorique" ou l’art de donner un (joli) coup de vieux à votre intérieur.

Vous redoutez que votre intérieur fasse vieillot ? Pas de panique ! Il suffit d’associer les pièces anciennes que vous avez chinées à des éléments de décoration modernes. N’hésitez pas non plus à leur donner une seconde vie : de vieux volets peuvent facilement être transformés en tête de lit.

En somme, les intérieurs hipstoriques sont réussis lorsqu’ils sont accueillants, confortables et légèrement chaotiques. L’ancien et le moderne se rencontrent dans une même pièce pour lui apporter chaleur et nostalgie. C’est l’art du "more is more", avec une touche désuète.