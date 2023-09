Le style de Tim Burton copié par une IA : "C’est comme enlever quelque chose à votre âme"

Il y a quelques semaines le site BuzzFeed a réalisé à l’aide d’une Intelligence Artificielle des personnages Disney dans le style Burton, son esthétisme macabre, gothique et fantastique. Des images qui ont un peu déstabilisé le réalisateur.

Même si Burton admet que certaines de ces représentations sont " très bonnes ", il n’a pas apprécié de voir son style artistique être cloné et imiter. Il a déclaré " c’est comme si on vous aspire quelque chose. On enlève quelque chose à votre âme ou votre psychisme. C’est très perturbant, surtout quand il s’agit de vous. C’est comme si un robot prenait votre humanité et votre âme. " Pour le réalisateur son travail, faire des films, écrire ou encore dessiner est " une chose thérapeutique ", ça lui donne un sens pour appréhender le monde. Selon Burton, cette marchandisation par l’IA de son art n’est pas seulement une insulte, mais cela peut provoquer une crise existentielle. Choisir des personnages Disney n’était pas judicieux, car il avait déclaré ne plus vouloir travailler avec ce studio après son expérience désastreuse pendant la réalisation de " Dumbo ".