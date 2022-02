Le studio polonais "11 Bits Studios" distribuera à la Croix-Rouge ukrainienne les bénéfices de son jeu vidéo "This War of Mine"

Le développeur et éditeur de jeux vidéo polonais, 11 Bit Studios, annonce clairement son opinion sur la guerre en Ukraine via le hashtag #FuckTheWar. Suite à l’invasion russe, le studio voisin de l’Ukraine, principalement connu pour son jeu anti-guerre "This War of Mine", annonçait sur Twitter qu’il allait reverser tous ses bénéfices engrangés dans les sept prochains jours par son titre phare au profit de la Croix-Rouge ukrainienne.

"Nous nous opposons à l’invasion russe de l’Ukraine. Cependant, de simples mots seraient vides de sens sans un acte significatif, et le moment est crucial : pour les sept prochains jours, tous les bénéfices de This War of Mine, tous ses DLC, sur tous les magasins et toutes les plateformes iront à un fonds spécial. Dans une semaine, cet argent sera reversé à la Croix-Rouge ukrainienne pour soutenir directement les victimes de la guerre en Ukraine", peut-on lire dans le communiqué.