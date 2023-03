Le studio montois Let’s Dance envoie 170 danseurs et danseuses préparader à Disneyland Paris

Ils sont 170, ils dansent avec le sourire et sont pleins d’énergie. Et ce dimanche, ils se produisent dans les allées de Disneyland Paris. Ces danseurs et danseuses âgés de 11 à 38 ans viennent de Mons, Charleroi, mais aussi de Flandre ou de France. C’est le studio Let’s Dance basé à Havré (Mons) qui a monté cette équipe après avoir fait passer un casting.

"C’est une chance de danser devant un tel public", explique Justin, l’un des participants. "Ça peut nous ouvrir des portes plus tard". Anaë ne se met pas la pression : "Je vais juste m’amuser, kiffer le moment". Pour Noémie, "danser non-stop pendant 30 minutes, ça va être compliqué sur le plan cardio, mais on va le faire".