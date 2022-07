Le Studio lyrique du Palais des Beaux-Arts de Charleroi et la Chapelle musicale de Tournai dans " Cosi fan tutte " de Mozart

Pendant tout l’été, nous nous replongeons dans les riches archives de "Puisque vous du talent". Ce dimanche, nous avons rendez-vous avec le studio lyrique du Palais des Beaux-Arts de Charleroi, il est constitué de cinq jeunes voixque nous avions rencontrées en novembre dernier.

Pleins feux ce dimanche sur le Studio lyrique du Palais des Beaux-Arts de Charleroi.

Une initiative de l'institution carolorégienne qui a pour ambition d'aider de jeunes artistes lyriques diplômés, belges, ou ayant étudié en Belgique. Sélectionnés sur audition chaque saison, ces derniers reçoivent des conseils sur tous les aspects de l'Art lyrique : la dimension vocale, certes, mais aussi la dimension scénique, le jeu d'acteur...

Une expertise et des conseils dispensés par le baryton Marcel Vanaud, et Cécile Bolle, directeurs artistiques de ce studio lyrique du Palais des Beaux-Arts de Charleroi, ainsi que la metteuse en scène Karine Van Hercke, .

A la clé pour ces jeunes chanteuses et chanteurs, la possibilité de se produire en public dans les plus grands opéras du répertoire, avec un orchestre professionnel, en l'occurrence " La Chapelle Musicale de Tournai ". Un Orchestre fondé il y a près de 30 ans par le pianiste Philippe Gérard, qui le dirige depuis sa création, et qui a fait de cet Orchestre, le partenaire musical de ce studio lyrique.

A noter que Philippe Gérard est également Directeur musical de ce studio lyrique du Palais des Beaux-Arts de Charleroi.

Ce 2 mai 2021, ce sont cinq jeunes chanteurs de ce studio lyrique qui se produisaient en l'église St Jacques de Tournai. Au programme, une version de concert de "Cosi fan Tutte" de Mozart, accompagnée par la Chapelle musicale de Tournai, conduite par Philippe Gérard, qui dirigeait également les six chanteurs de ce célèbre opéra, au livret subtil de Da Ponte.

De jeunes artistes que nous avons rencontrés après leur prestation, de même que le chef et Directeur musical, Philippe Gérard. Ils nous raconteront de l'intérieur comment ils ont vécu cette expérience, sans public, pour les raisons que l'on sait.

Maintes fois reporté pour cause de pandémie, c'est le baryton Eric Dujardin, un chanteur professionnel chevronné qui avait dû remplacer au pied levé, le jeune Nicolas Roy, souffrant, dans le rôle de Gugliemo.

Les cinq autres chanteuses et chanteurs font eux, bel et bien partie de ce studio lyrique du PBA de Charleroi :

Tiffany Delguste (soprano): Fiordiligi

Marie-Juliette Ghazarian (mezzo-soprano) : Dorabella

Blandine Coulon (soprano) : Despina

Kenny Ferreira (ténor) : Ferrando

Halidou Nombre (baryton) : Don Alfonso

En seconde partie d'émission, honneur au jeune luthier belge Emilio Crabbé. Il vient de remporter la médaille d'argent, en catégorie "violon alto" lors de la 16e triennale internationale de lutherie Antonio Stradivarius, à Crémone.

Nous entendrons l'un de ses violoncelles, sous les doigts du jeune violoncelliste taïwanais Tsé Chao Tchao, ainsi que de sa compatriote, la pianiste Chio Chienne He.

Au programme :

Claude DEBUSSY - Sonate en ré mineur - Tsé Chao Tchao, violoncelle et Chio Chienne He, piano - Enregistrement public. Non publié.

Antonin DVORAK - Rondo pour violoncelle en sol mineur, opus 94 - Tsé Chao Tchao, violoncelle et Chio Chienne He, piano - Enregistrement public. Non publié.

Réalisation et présentation : Laurent GRAULUS

Prise de son musicale RTBF Musiq3 : Francis WILLEMS et Manu WAUTIER

Ci-dessous, le détail des extraits de ce "Cosi fan tutte" que vous pourrez découvrir lors de cette émission :

Philippe Gérard dirige la Chapelle Musicale de Tournai et le studio lyrique du Palais des Beaux-Arts de Charleroi.

Terzetto n° 1: “La mia Dorabella capace non è” - Ferrando (Kenny Ferrera), Guglielmo (Eric Dujardin), Don Alfonso (Halidou Nombre)

Terzetto n°3: “Una bella serenata far io voglio alla mia Dea” (les mêmes)

Duetto n°4: “Ah guarda sorella” - Fiordiligi (Tiffany Delguste), Dorabella (Marie-Juliette Ghazarian)

Aria n°5: “Barbaro fato, Vorrei dir..” Don Alfonso (Halidou Nombre)

Quintetto n°9: “Di scrivermi ogni giorno..” - Fiordiligi (T.Delguste), Dorabella (M.J.Ghazarian), Ferrando (K.Ferreira), Guglielmo (E.Dujardin), Don Alfonso (H.Nombre) + Choeur: “Bella vita militar” (les mêmes)

Terzettino n°10: “Soave sia il vento” – Fiordiligi, Dorabella, Don Alfonso

Récitatif “Ah scostati, paventa il tristo effetto..” et air n°11 : “ Smanie implacabili " - Dorabella

Sestetto n°13: “Alla bella Despinetta” - Don Alfonso, Ferrando, Guglielmo, Despina (Blandine Coulon), Fiordiligi, Dorabella

Récitatif "Temerari.. " et air n°14 : " Come scoglio " - Fiordiligi

Aria n°19: “Una donna a quindici anni” – Despina (Blandine Coulon)

Duetto n°23: “Il core vi dono” – Guglielmo, Dorabella

Duetto n°29: “Fra gli amplessi” – Fiordiligi, Ferrando

Final : " Fortunato l’uom che prende ogni cosa pel buon verso” : Tous