Le studio Bioware va licencier 50 personnes en plein développement de Dragon Age : Dreadwolf

En mars dernier, l’éditeur Electronic Arts avait annoncé licencier prochainement environ 6% de son personnel, qui compte entre 12.000 et 13.000 employés. Cette semaine, on apprend que cela concerne aussi le studio BioWare, connu pour les jeux Mass Effect et Dragon Age. 50 postes vont y être prochainement supprimés alors que le 4e volet de Dragon Age, Dreadwolf, annoncé fin 2018, est toujours attendu et reste sans date de sortie. Le studio n’a pas sorti de jeu original depuis Anthem en 2019.

"Pour atteindre les besoins de nos futurs projets, continuer de respecter des standards de qualités les plus élevés et s’assurer que Bioware continue de prospérer dans un secteur qui évolue rapidement, notre studio doit devenir plus agile et plus ciblé. Cela permettra à nos développeurs de travailler rapidement, d’être plus créatifs et d’avoir une vision claire de ce que nous construisons avant que le développement passe à la vitesse supérieure", explique Bioware dans un communiqué.

"Pour y parvenir, nous nous trouvons dans une position où le changement est non seulement nécessaire, mais inévitable. Aussi difficile que cela puisse paraître, repenser notre approche du développement signifie inévitablement réorganiser notre équipe pour l’adapter à l’évolution des besoins du studio."