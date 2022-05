Le Strof : le bar à cocktails qui a compris l’essence de Bruxelles

Et pour ceux qui voudraient un peu plus d’animations encore (vous êtes des difficiles !), il y a des jeux d’échecs, sur les tables en terrasse (qu’on vous conseille d’ailleurs comme il fait si beau). Là encore, ce n’est pas par hasard ou pour jouer sur la mode du Jeu de la dame (qui a fait renaître le goût pour les échecs), JP nous raconte : "j’ai voulu mettre l’emphase sur la convivialité et le mélange. Au moment des attentats de NYC, il y avait au pied des tours des joueurs d’échecs qui brassait le tout New York, où un clochard pouvait faire une partie d’échecs avec un trader. Après les attentats de Bruxelles puis le covid, la convivialité a été mise à rude épreuve et avec ces tables d’échecs, on a voulu permettre aux gens de se rencontrer malgré tout et d’où qu’ils viennent."

Note enthousiasme se ressent probablement dans cet article mais c’est sincère, tout comme les nouveaux gérants du Strof qu’on ira revoir très bientôt.