Le stress pourrait (aussi) se révéler bénéfique pour la santé.

Le stress fait l'objet depuis des décennies de nombreuses études, qui n'ont jamais cessé, à juste titre, d'en pointer les effets négatifs sur la santé. Maux de tête, problèmes cutanés, troubles de la digestion, anxiété, irritabilité, voire même dégradation de l'hygiène de vie, les conséquences du stress sont nombreuses et ne se sont jamais révélées positives sur la santé des personnes concernées.

Une équipe de chercheurs de l'université d'Etat de Pennsylvanie a pour la première fois envisagé la question sous un autre angle. Ils se sont intéressés aux personnes qui n'étaient que peu soumises au stress et ont cherché à savoir si elles étaient en meilleure santé.

"On a toujours supposé que le stress était forcément mauvais. J'ai pris du recul et j'ai pensé : 'Qu'en est-il des personnes qui déclarent ne jamais être stressées ?'. Je m'étais auparavant concentré sur les personnes qui avaient des niveaux de stress plus élevés ou plus faibles mais je ne me suis jamais demandé ce qui se passait lorsque les gens ne ressentaient aucun stress. Est-ce que ce sont les plus sains ?", explique David M. Almeida, auteur principal de l'étude.