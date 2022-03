« Le stress post-traumatique engendré par un viol est détectable par IRM », affirme la députée fédérale Sophie Rohonyi

Marie Messiaen enfin revenait sur la question de la prescription. Fixée à 15 ans, la prescription peut ne pas être assez longue dans certains cas. Pour certains, le mieux serait purement et simplement d’abolir ce délai. Mais pour la Justice, il n’est pas envisageable de le supprimer. "Pour nous, ce serait de la poudre aux yeux", déclare-t-elle. "C’est faire croire à la victime que parce qu’elle portera plainte 30 ans plus tard, elle pour qui ce trauma surgit parfois des années après les faits, il y aura une suite. Mais il n’y a plus de preuve. Si on a déjà du mal à constituer un dossier solide parfois semaines voire quelques mois après, 30 ans plus tard, il n’est plus possible de révéler les faits dont on a été témoin. C’est créer un sentiment d’injustice et d’amertume à la victime."