Le stress fait vieillir plus vite mais ce n'est pas irréversible.

On connait les effets délétères du stress sur la santé mais beaucoup moins son impact sur le vieillissement du corps. Des scientifiques américains se sont penchés sur le sujet et révèlent que l'anxiété peut bel et bien accélérer le vieillissement mais que rien n'est figé. Non seulement l'âge biologique n'est pas (uniquement) déterminé par le temps qui passe mais chacun aurait aussi la capacité d'agir pour ne pas vieillir trop vite.

"L'âge, c'est dans la tête" : on a tous un jour ou l'autre entendu ou prononcé cette phrase, qui prend aujourd'hui tout son sens. A une exception près, il n'est pas dans la tête mais dans la façon dont nous vivons ou gérons certains évènements du quotidien. C'est ce que révèle une étude menée par des chercheurs de la faculté de médecine de l'université Duke et de la faculté de médecine de l’université Harvard.

Ces derniers se sont intéressés aux changements de l'âge biologique chez l'être humain et la souris en réponse à divers facteurs, dont le stress, en se basant sur l'horloge épigénétique, un outil qui permet de déterminer avec précision l'âge biologique d'un individu.