Le street art s’expose au Château de Waroux

"Le Street art, c’est tout simplement l’art de la rue", nous raconte Jean-Christophe Hibert, commissaire de l’exposition. Il trouve son origine dans les années 80 : "Les artistes sont sortis des musées et des galeries pour envahir les rues et dessiner directement sur des murs et des éléments de mobiliers publics."

Cette forme d’art urbain retourne dorénavant s’exposer en musée comme dans cette exposition "Street Art à Waroux : De Toxic à Banksy" où on découvre à la fois des autocollants, des collages, des pochoirs et des tags à la bombe. "Les premiers artistes que l’on peut identifier sont Keith Haring, Jean-Michel Basquiat et dans l’exposition, nous voyons aussi Toxic, Kool Koor qui vont vraiment être les initiateurs de ce mouvement aux États-Unis."

L’exposition intègre également des artistes belges reconnus dans cette discipline "comme les Liégeois Noir Artiste, Jaba ou le Bruxellois Jaune qui interpelle les visiteurs avec ses petits ouvriers communaux."