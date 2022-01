Le streaming musical fait place à de plus en plus de concurrents

Il semblerait que de plus en plus de mélomanes l’adoptent. Si la part de marché de YouTube Music ne s’élève qu’à 8%, Midia Research a constaté une progression de plus de 50% durant les douze mois précédant le deuxième trimestre de 2021. C’est le seul acteur occidental du streaming musical à avoir enregistré une telle augmentation. YouTube Music doit ce beau résultat aux membres de la génération Z et aux plus jeunes Millennials, deux cibles particulièrement convoitées par Spotify et consorts.