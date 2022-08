Le streaming, cette pratique numérique gourmande en énergie

Le véritable problème, selon Nicolas Van Zeebroeck, c’est que si cette tendance continue, la consommation est amenée à doubler dans d'ici les dix prochaines années.

"Puisque c’est de plus en plus efficace, que la puissance est encore là et que ça coûte de moins en moins cher : on consomme aussi beaucoup plus", constate l'expert. "Et donc, malgré que la performance énergétique des réseaux, des data center et même des appareils s’améliore d’année en année, ça ne suffit pas à compenser l’augmentation de la consommation qui en résulte. L’effet rebond annule donc totalement les bénéfices.”

Il y a cette image, dans l’inconscient populaire, que le numérique est propre, comme c’est immatériel

Nicolas Van Zeebroeck insiste sur l'importance de la prise de conscience. "On ne se rend pas compte qu’un téléviseur consomme plus qu’un téléphone, on ne se rend pas compte que la 4K consomme beaucoup plus de que de la basse définition. Il y a cette image, dans l’inconscient populaire, que le numérique est propre, comme c’est immatériel."