Le streaming a-t-il changé notre relation à la musique ?

Autrefois, pour écouter de la musique, il fallait se procurer des vinyles, des cassettes ou des CD. Mais c’est sans compter l’avènement du streaming, qui a profondément bouleversé notre rapport à la musique. De la rareté à l’accès illimité, les plateformes comme Spotify et Apple Music nous permettent désormais de "collectionner" autant de morceaux que l’on veut en quelques clics. Une révolution des usages loin d’être anodine.

C’est du moins ce qu’affirme une série d’études menées par des chercheurs de l’université israélienne Bar-Ilan, et récemment publiées dans la revue Personal and Ubiquitous Computing. Elles avancent l’idée selon laquelle, à l’ère du streaming, il existe un lien entre le fait d’amasser des morceaux dans des discothèques virtuelles et le plaisir ressenti à l’écoute de la musique.

Le streaming nous permet d’avoir accès en permanence à des dizaines de millions de titres, que ce soit chez soi ou en mobilité. Résultat, on passe plus de temps que jamais à écouter de la musique. La Fédération internationale de l’industrie phonographique estime que l’on consacre, en moyenne, 20,1 heures par semaine à cette activité, selon la dernière édition en date de son rapport annuel "Engaging with Music".

Si les plateformes de streaming sont des jukeboxes géants, elles redéfinissent la notion de propriété. Les chansons qu’on enregistre dans des playlists ne nous appartiennent pas réellement : elles sont mises à notre disposition à n’importe quel moment, à condition que l’on possède un abonnement— gratuit ou, idéalement, payant.