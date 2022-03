Le Strawberry Lift : la nouvelle méthode innovante pour sculpter le visage ?

Sur son site internet et sa page Instagram, 360 Aesthetics évoque une "méthode totalement non invasive et sans aiguille pour sculpter et redessiner [le] visage en 12 minutes seulement !". Et cerise sur le gâteau, les résultats de cet acte non chirurgical seraient instantanés et dureraient jusqu'à 18 mois. Des mérites que vantent plusieurs influenceuses qui ont testé et approuvé la méthode bien que les résultats, photos à l'appui, ne soient (finalement) pas si spectaculaires.