Le Strade Bianche un parcours d’antan pour des champions d’aujourd’hui

Les secteurs qui restent ne sont plus très longs mais tous présentent des rampes à 2 chiffres de déclivité comme ce dernier passage du secteur 11 à 18% pour rejoindre Le Tofle. Il reste alors 12 kilomètres. Une longue descente jusqu’au pied de Sienne puis une "joyeuse entrée" comme celle que connaissaient les seigneurs de la ville au XIVe siècle. Après le passage sous le porche, la Via Santa Caterina propose des pourcentages allant jusqu’à 16%, l’ultime effort avant de virer deux fois à droite et d’entendre la clameur de la foule massée sur la Piazza del Campo. Ce n’est pas encore l’excitation de l’été au moment du Palio, cette course de chevaux qui fait la renommée de la ville, mais on s’en approche doucement.

La course est jeune mais en 15 ans d’existence, le Strade ne se sont pas offertes uniquement aux trois " magnifiques " (lauréats des trois dernières éditions) van der Poel, van Aert ou Alaphilippe. Non la course a connu d’autres prétendants célèbres de Cancellara (3 victoires) à Gilbert en passant par Kwiatkowski (2 victoires) ou Stybar. Excusez du peu.

Le Strade Bianche a tout pour devenir le 6e monument à deux choses près, une meilleure place dans le calendrier afin de ne pas se priver des coureurs inscrits à Paris-Nice comme van Aert cette année et… pouvoir présenter le nom d’Eddy Merckx à son palmarès.