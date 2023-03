Le strabisme chez le nouveau-né : une vision en danger

Depuis la naissance votre enfant a tendance à loucher. Il souffre peut-être de strabisme. Autrement dit, ses yeux prennent des directions différentes lorsqu’il veut fixer un objet. Quelles en sont les causes et des traitements existent-ils ? Le point avec le Pr Lavinia Postolache, ophtalmologue pédiatrique, professeur hospitalier, directrice de service associée à l’hôpital universitaire de Bruxelles et à Erasme.

Le strabisme peut survenir à tout âge, en fonction de sa cause. Toutefois, chez les bébés, il s’agit le plus souvent d’un trouble congénital qui se manifeste dès la naissance ou au cours des premières semaines de vie. Il est crucial de détecter et de traiter le strabisme dès que possible, peu importe l’âge de l’enfant, afin de prévenir les complications visuelles à long terme et de favoriser un développement visuel normal.