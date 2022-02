Le Steam Deck est grand, très grand

La console portable de Valve, qui sera disponible le 25 février, vous permettra de joueur à des jeux PC partout où vous le souhaitez. Mais selon les premiers retours, la miniaturisation ne sera pas au rendez-vous.

Pour rappel, le Steam Deck est une console portable qui permet de faire tourner des jeux PC via Steam. Avec son look très proche de la Switch, les joueurs peuvent s’attendre à un écran de 7 pouces, une résolution de 1280 x 800 pixels, un processeur AMD Zen 2, 16 Go de RAM, une carte graphique AMD RDNA 2 et de 64 à 512 Go de stockage.

Le tout tourne sur SteamOS 3.0, un système d’opération basé sur Linux, mais qui devrait permettre aux bidouilleurs d’installer Windows, ou d’accéder à des jeux via la boutique concurrente, à savoir l’Epic Games Store.

Mais sans surprise, la console est plutôt imposante. Comme on peut le voir sur les comparatifs publiés par le youtubeur Gary Colomb sur son compte Twitter. On y voit le Steam Deck à côté d’une Switch, d’une PSP ou encore d’une banane.