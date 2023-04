Le "stay at home husband", ce mari au foyer qui s’assume pleinement.

Le "Stay at home husband" est un mari qui décide de rester à la maison pour s’occuper des tâches domestiques, des enfants, du foyer. Un rôle pas toujours évident à assumer mais que certains hommes au foyer ont décidé de mettre en scène sur les réseaux sociaux. Leurs vidéos totalisent des millions de vues, notamment sur TikTok, accompagnées, parfois, de critiques et d'incompréhension.

Après les femmes au foyer nostalgiques des années 50, c’est au tour des maris ou petits amis au foyer de se faire une place sur les réseaux sociaux. Ils passent le balai, font les courses, s’occupent des lessives et préparent à manger pour leur dulcinée. Sur les réseaux sociaux, on les appelle les "stay at home husbands", les "maris au foyer. En défilant sur TikTok, on constate qu’ils sont de plus en plus nombreux à sortir de l’ombre. Sur le réseau social chinois, le hashtag #stayathomehusband cumule près de 144 millions de vues. Leur but ? Montrer que les hommes au foyer n’ont pas honte de leur statut social.