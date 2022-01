"Le statut d’expert scientifique ne peut pas être acquis par simple autoproclamation", dénoncent une cinquantaine de personnalités académiques

Une méthode proposée pour l’avenir

Pour éviter que ce type de situation se reproduise, les signataires proposent une méthode : "La communauté internationale a des outils extrêmement efficaces", explique l’immunologiste Sophie Lucas, "pour vérifier l’activité scientifique récente de personnes qui sont actives dans un domaine, dans une discipline bien particulière. Nous propos donc qu’une qualité d’expert scientifique soit validée par deux de six instances différentes en Belgique, à savoir le Fonds national de la Recherche scientifique en Belgique (F.N.R.S) ou son équivalent néerlandophone, le F.W.O, ou les Académies néerlandophone ou francophone des Sciences ou de Médecine. Ces six instances sont parfaitement aptes à évaluer si objectivement, rationnellement, l’activité scientifique est reconnue par des pairs au niveau international. Et sans cette validation, personne ne devrait être entendu comme expert scientifique."

Cela ne signifie pas qu'une personne ne pourrait plus être entendue du tout, mais à simple titre d'acteur et d'auteur d'une opinion, pas à titre d'expert scientifique.

Pas rassurée

Cette lettre collective a reçu 3 réponses qui, toutes, tiennent dans un résumé commun. Ces 3 députés ont dit qu’ils étaient conscients et qu’ils avaient été outrés de la présence de ce "faux expert" dans les auditions de la Chambre et que les auteurs devaient être rassurés sur le fait que la plupart des parlementaires ayant entendu cette personne étaient conscients des limites de ses propos. L’immunologiste Sophie Lucas n’est cependant pas rassurée : "Etre entendu par la Chambre, c’est recevoir une caution par la plus haute instance législative de notre pays, je suis désolée, mais ça se mérite quelque part. Et nous n’avons pas le droit d’être bernés, nous les citoyens, à croire en des contre-vérités parce que les parlementaires ont accepté d’entendre des personnes qui diffusent ces contre-vérités", poursuit-elle.

Outre ces 3 réactions, la Commission n'a pas encore donné suite à cette lettre ouverte et à cette proposition de validation de l'expertise scientifique, par les instances les plus averties.