Le statut d’artiste est officiellement réformé, voici ce qui vient d’être voté

Le gouvernement fédéral, réuni vendredi en conseil des ministres, a formellement validé la réforme du statut d’artiste annoncée mercredi.

Cette réforme, résultat d’un processus de concertation "Working in the Arts" avec le secteur culturel, comprend plusieurs éléments dont l’élargissement des bénéficiaires du statut aux "travailleurs des arts". C’est ainsi que, par exemple, les techniciens, pourront également prétendre à ce statut.

Minimum 1507,54 euros par mois

Selon les trois ministres fédéraux Pierre-Yves Dermagne, Frank Vandenbroucke et David Clarinval, les travailleurs des arts pourront bénéficier d’allocations des arts dont le montant est revalorisé à minimum 1507,54 euros pour les personnes cohabitantes et isolées et à 1652,82 euros pour les chefs de ménage -l’allocation pour les cohabitants est alignée sur celle des isolés. La possibilité de cumul entre des droits d’auteur et les allocations des arts est quant à elle doublée et s’établira à 9628,32 euros. Les revenus de droits d’auteur sont d’ailleurs lissés sur 3 ans.