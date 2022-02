Le stationnement anarchique des trottinettes électriques sera bientôt sanctionné

Outre ces zones de dépôt, deux autres options sont sur la table : soit une interdiction de stationnement (comme c’est déjà le cas sur la Grand-Place et dans le périmètre Unesco), soit un stationnement libre, si le Code de la route est respecté et que l’engin ne cause aucune nuisance ou danger pour les autres usagers de l’espace public. En cas d’infraction, de nuisance ou de danger pour les autres usagers, l’opérateur peut recevoir une amende immédiate comprise entre 20€ et 400€, qu’il pourra ensuite facturer à l’utilisateur. Outre les fonctionnaires régionaux, les fonctionnaires communaux pourront désormais également se charger de ces amendes.

La vitesse des scooters, vélos et trottinettes partagés a également été prise en compte dans la proposition d’ordonnance. Pour la sécurité des piétons, la vitesse dans les zones piétonnes sera techniquement limitée. La proposition d’ordonnance passera probablement en plénière le 11 mars prochain.