Le Stanley Hotel : la véritable histoire qui a inspiré "Shining"

28 octobre 1974, au cœur du Colorado, un état des États-Unis qui vit au rythme que lui imposent les saisons et les conditions climatiques.

À l’entrée du parc national des Rocheuses, au 333, avenue Wonderview, Estes Park se dresse, depuis 1909, entre les voyageurs et les montagnes, un édifice géant. Il abrite une multitude de chambres, de couloirs, de salles en tout genre et d’ascenseurs. Le Stanley Hôtel ferme ses portes pour les longs mois d’hiver à venir. Il n'est en effet pas toujours simple de travailler là où la neige recouvre tout, et où le manteau blanc si prisé des enfants finit par devenir une terrifiante vision.

Alors qu’un flot ininterrompu de voitures descend la colline en quête de civilisation, une seule voiture, elle, la monte et s’arrête sur le parking vide de l’hôtel. Un couple en sort, et s’avance afin de réserver une chambre pour la nuit, la 217. Le mari est bien connu, il se nomme Stephen King. Et une chose est sûre : ils ne sont pas près d’oublier cette expérience.

Quel événement étrange ou paranormal ont vécu le célèbre écrivain et sa femme au point pour le maître de l'horreur d'en faire, trois ans plus tard, le sujet de son roman Shining, l'enfant lumière ? Le film de Stanley Kubrick se rapproche-t-il vraiment du récit frissonnant de Stephen King ? Que cache réellement le Stanley Hotel ? Voyage au cœur de l'épouvante dans L'Heure H.