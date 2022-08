Le Standard va piocher Filippo Melegoni au Genoa, Moussa Sissako casse son contrat

Le Standard de Liège a annoncé le transfert de Filippo Melegoni. Le médian axial italien est prêté par le Genoa pour une saison. Dans le sens des départs le club liégeois précise que Moussa Sissako a cassé unilatéralement son contrat et quitte donc les bords de Meuse.



Melegoni (23 ans) "a été formé et a commencé sa carrière professionnelle à l’Atalanta avant d’être prêté à Pescara entre 2018 et 2020 (26 matches / 1 goal) puis au Genoa CFC (45 matches / 2 goals)", détaille le Standard dans son communiqué. Le club italien avait bouclé le transfert du milieu de terrain en début d'été. Avant donc de le céder temporairement au Standard. Pour rappel, les deux formations font partie de la galaxie 777 Partners.



Le cas Sissako est également réglé. "Suite au refus de notre club d’accepter un transfert souhaité, le défenseur franco-malien Moussa Sissako a décidé de mettre fin unilatéralement à son contrat il y a plusieurs jours. Le Standard de Liège entendant obtenir dédommagement du dommage subi par cette rupture unilatérale, les deux parties ont discuté et se sont finalement entendues sur une transaction pour mettre un terme au litige", dévoilent les Rouches.



Sissako, formé au PSG, a disputé 34 rencontres en deux ans au Standard.