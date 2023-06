Le Standard tient son nouvel entraîneur : le "Brugeois" Carl Hoefkens est le successeur de Ronny Deila, parti à… Bruges

Le Standard était à la recherche d’un entraîneur pour son équipe première depuis l’annonce du départ de Ronny Deila au FC Bruges le 25 mai dernier, ce n’est plus le cas désormais : Carl Hoefkens, 44 ans, sera l’entraîneur des Liégeois la saison prochaine : il a signé un contrat de trois saisons, a communiqué le Standard sur son site officiel ce vendredi.

Carl Hoefkens, ancien Diable Rouge, a passé l’intégralité de sa carrière de joueur en Belgique (Lierse, Lommel, Germinal Beerschot, FC Bruges…) et en Angleterre (Stoke City, West Bromwich…).

Après des débuts d’entraîneur au sein des équipes de jeunes du FC Bruges, l’ancien défenseur est devenu l’adjoint de Philippe Clement chez les Blauw & Zwart (2019-2022) avant de prendre les rênes de l’équipe A à l’aube de la saison 2022-2023.

Malgré une excellente campagne en Champions League (3 victoires, 2 partages, 1 défaite) et une qualification pour les huitièmes de finale de la C1, Carl Hoefkens a été remercié par la direction brugeoise le 28 décembre dernier après trois matches sans victoire et une élimination en Coupe de Belgique. Le bilan de son successeur, Scott Parker, a été bien plus catastrophique, et l’adjoint Rik De Mil a terminé la saison à la tête du FC Bruges.

Carl Hoekfens devra donc tenter de ramener le Standard, moribond ces dernières saisons, mais en nette progression sous Ronny Deila, vers les sommets.

"Nous sommes très heureux de recruter Carl Hoefkens, qui nous a immédiatement séduits par sa vision du football et son enthousiasme à l’idée de rejoindre notre club, a réagi le directeur sportif du Standard, Fergal Harkin. Nous sommes convaincus qu’il est la bonne personne pour poursuivre notre travail et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour l’avenir !"