Le Standard tient son entraîneur avec le Norvégien Ronny Deila

Le technicien de Porsgrunn (46 ans) possède déjà quelques lignes intéressantes à son palmarès. Il a été champion de Norvège avec Strømsgodset IF (2013), deux fois champion d’Écosse avec le Celtic (2015 et 2016) et le titre en MLS avec New York (2021). Sur la lancée de ce dernier trophée, son New York City FC mène la phase classique de la MLS.



Lors de ses deux saisons en Écosse, il a lancé successivement Jason Denayer et Dedryck Boyata, deux éléments piochés dans le vivier de ... Manchester City.