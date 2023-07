Le Standard termine sa préparation par un partage face au Hertha Berlin

Le Standard a partagé (1-1) face au Hertha Berlin pour son dernier match de préparation à une semaine du début de la Pro League. Les Rouches ont été menés suite à un but de Kempf peu avant l’heure de jeu mais ont égalisé en fin de match grâce à Dragus pour éviter une défaite pour la première devant leur public cette saison, à l’occasion du fan day organisé par le club.

Le début de match manque un peu de rythme, mais la rencontre commence à gagner en intensité un peu avant la 30e.

Donnum récupère un ballon au milieu de terrain suite à une mauvaise passe allemande. Le Norvégien lance Ohio dans la profondeur et l’attaquant tente une frappe croisée du droit mais le ballon passe à côté (31e).

La deuxième mi-temps repart sur un rythme relativement calme et les occasions sont peu nombreuses.

La différence se fait sur phase arrêtée. Sur un corner de la droite, le ballon est touché de la tête au premier poteau et atterrit dans les pieds de Kempf, complètement oublié par Bokadi, qui propulse le ballon dans le but vide (58e).

Les Berlinois passent ensuite tout proche de doubler la mise. Richter tente sa chance de loin après une perte de balle et lobe Bodart, mais le ballon rebondit sur la transversale (69e).

Les fautes se multiplient et les esprits s’échauffent dans le dernier quart d’heure. Le Standard ne veut pas s’incliner pour sa première de la saison devant ses fans et trouve la solution via Dragus. Le Roumain est trouvé par Canak sur le côté gauche et enroule sa frappe dans la lucarne opposée pour rétablir l’égalité (85e).

Les Rouches se créent une dernière belle opportunité sur une percée de Balikwisha qui trouve Emond en retrait, mais l’attaquant frappe à côté (91e).

Bien dans l’engagement et les intentions, les Rouches ont manqué de précision et ont donc peiné à se créer des occasions, un problème déjà présent la saison dernière lors des rencontres face à des défenses bien organisées.

Le Standard débutera sa saison le dimanche 30 juillet avec un déplacement déjà piégeux du côté de Saint-Trond.