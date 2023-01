Le Standard sèchement battu et Anderlecht qui respire enfin au programme de Complètement Foot (Live vidéo 20H)

Ce dimanche dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari reviendront sur la 22e journée de Pro League. Notamment sur la nouvelle désillusion subie par le Standard sur la pelouse de l’Antwerp (4-1). Ils évoqueront également la victoire d’Anderlecht à Seraing (0-1). Et parleront de la rencontre entre le Club de Bruges et Charleroi qui a débuté à 18h30.

Une nouveauté fera son apparition dans l’émission, le 1/4 d’heure football amateur. L’équipe analysera les résultats en N1, D2 et D3 ACFF.