Le Standard se sépare de son entraîneur Luka Elsner

La nouvelle ère du Standard a officiellement débuté ce mercredi avec une décision de taille : Luka Elsner n’est plus l’entraîneur des Rouches. Le club liégeois a annoncé la nouvelle via un communiqué. "Le Standard de Liège a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Luka Elsner. Notre club tient à remercier Luka pour son investissement ces derniers mois et pour son professionnalisme en toutes circonstances. La collaboration avec son assistant Serge Costa se termine également."

Avant de donner plus de précision quant à la fin de la saison. "William Still et le reste du staff sportif donneront les séances d’entraînements de notre équipe première prévues pour les semaines à venir".

La direction va désormais se concentrer sur la recherche du futur T1. "Notre club va s’atteler dès maintenant à la recherche d’un nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine".

Arrivé dans un club en difficulté après le licenciement de Mbaye Leye en octobre dernier, l’ancien courtraisien n’aura jamais réussi à redresser le navire qui pointait alors à la douzième place.

Le Slovène quitte la Cité ardente six mois plus tard avec un bilan de sept victoires, huit matches nuls et douze défaites. Sorti en quarts de finale de Coupe de Belgique par La Gantoise, il termine la phase régulière du championnat à la quatorzième place.

Si son bilan chiffré n’est pas à la hauteur des exigences d’un club comme le Standard, l’ancien T1 de l’Union Saint-gilloise n’aura également pas réussi à tirer le meilleur de son groupe. Pire, des cadres comme Arnaud Bodart ont considérablement baissé leur niveau durant le mandat du coach de 39 ans. Le juriste de formation a également essuyé quelques lourdes défaites durant cette demi-année. On pense notamment à celles face à Charleroi ou Seraing à Sclessin ou la dernière de la saison à Saint-Trond.