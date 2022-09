Le Standard se retrouvera-t-il dans le Top 4 de la Jupiler Pro League ?

Après 9 journées de championnat, Eby Brouzakis vous propose un premier bilan foot et se pose une question à l’issue du match qui opposait le Club de Brugge au Standard : Le Standard peut-il espérer se retrouver dans le Top 4 de la Jupiler Pro League ?

Il y a un mois on parlait d’une saison très difficile pour le Standard qui avait été battu par Westerlo et l’OHL. Et quatre semaines plus tard, le Standard aligne 4 victoires face à Courtrai, Ostende, Saint-Trond et Bruges avant de recevoir Seraing.

Il leur a fallu beaucoup de temps mais les transferts rentrants font du bien. Hier, c’est Zinckernagel qui s’est illustré, il est arrivé en toute fin de mercato, c’est un Danois, c’est sa toute première titularisation. Il a planté deux buts magnifiques à Simon Mignolet.

Le match d’hier était particulièrement intéressant, le Standard est 5e à 3 points du Club. Le Club de Bruges était à 7 victoires de suite et 4 matches sans encaisser. Et le Standard a été flamboyant, ce fut son meilleur match depuis des années face à un Club fatigué par la Coupe de l’Europe et qui aurait dû observer une rotation au sein de l’équipe.

Donc pour Eby, oui, aujourd’hui, le Standard peut rêver du Top 4 mais ce ne sera peut-être plus le cas la semaine prochaine.