Le Standard se renforce enfin : l’ailier droit Osher Davida débarque à Sclessin

Le Standard tient un nouveau renfort ! Le club liégeois a annoncé ce mardi l’arrivée d’Osher Davida, un ailier droit israélien qui débarque en provenance de l’Hapoel Tel Aviv. Le joueur de 21 ans s’est engagé pour quatre saisons avec le matricule 16.

International espoir (11 sélections / 1 but), Davida, qui peut également évoluer comme deuxième attaquant, a disputé 81 matches et marqué 11 buts avec son club de première division israélienne. Il s’agit de la troisième recrue du Standard après Noah Ohio, blessé et indisponible pour le moment, et Jacob Barrett Laursen, qui n'a pas encore convaincu après ses quatre premières sorties sous le maillot rouche.