Le Standard se joue de Charleroi et reprend sa marche en avant

Les Zèbres percutent sur les flancs avec Tchatchoua et surtout Nkuba. Les Liégeois misent sur la verticalité avec un Alazate intéressant. Il ne manque qu’un cheveu à Zorgane (6e), Perica et Alzate se gênent (8e). Zinckerangel, isolé dans l’axe, adresse un tir puissant qui laisse Patron sans réaction mais le ballon file à côté (19e). Donnum est contré par Bager (22e). Et puis Mbenza fait trembler le poteau d’un Bodart qui semblait battu (25e). On ne s’ennuie pas au stade du Pays de Charleroi. La mi-temps se profile et le marquoir se débloque au bout du bout des arrêts de jeu. Donnum sans vraie solution centre fort devant le but, Tchatchoua est surpris et trompe son propre gardien au bout (0-1, 45e+2).



Charleroi doit digérer ce coup du sort. Le Standard prend un peu moins de risque. Le chrono défile et les Carolos cherchent à créer du danger. Badji fait frémir la T4 avec une tentative acrobatique, détournée par Bodart (61e).



Zorgane, en retard, accroche Raskin et écope d’un carton rouge. Mené et à dix pour les 20 dernières minutes, Charleroi est face à une mission compliquée. Il ne parvient pas à la relever. Et pourtant Badji (77e) et surtout Heymans (86e) ont eu les opportunités pour égaliser. Mais ils ont vendangé l’excellent travail préparatoire de Gholizadeh. Dans les derniers instants, Barrett est exclu pour une solide obstruction. Zinckernagel prend une deuxième jaune pour avoir touché Nathan Verboomen. Les ultimes secondes sont tendues, le score ne bouge pas.