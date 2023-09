Le Standard satisfait de son mercato : "En théorie, c’est bien. Il faut désormais que ça se matérialise sur le terrain"

Longtemps passif sur le marché des transferts, le Standard de Liège a attendu les 48 dernières heures de la fenêtre estivale du mercato pour frapper quelques jolis coups (Isaac Hayden, Moussa Djenepo, Steven Alzate, Kamal Sowa). De quoi rassurer partiellement les supporters et le coach Carl Hoefkens.

Le CEO des Rouches Pierre Locht s’est félicité de ces dernières opérations mais est bien conscient que le plus dur reste à faire pour redresser un Standard mal en point.

"Les derniers jours du mercato ont été assez mouvementés mais on est satisfait", a affirmé Locht au micro de Pierre Capart.

"L’objectif était d’apporter de l’expérience dans ce noyau qui en manquait un peu. Avec des joueurs qui connaissent bien la compétition. On a réussi à faire ce qu’on avait envie de faire. Il faudra désormais matérialiser ça sur le terrain. L’objectif était de rendre l’équipe plus compétitive, de faire en sorte que ces joueurs puissent immédiatement apporter une plus-value à l’équipe."

Le CEO du Standard et ses collaborateurs pensent avoir le bon profil de joueurs pour combler les manquements d’un noyau manifestement incomplet sous certains aspects.

"On a une équipe assez jeune avec beaucoup de nouveaux joueurs, avec peu de connaissance de la compétition belge. Sans doute trop peu. On a essayé d’y remédier. Avec des joueurs comme Isaac Hayden qui a une grosse expérience et peut amener de l’impact physique dans le milieu de terrain. Avec Moussa Djenepo qui connaît bien le club. Qui peut s’adapter assez rapidement et qui a une expérience en Premier League depuis plusieurs années. Steven Alzate, on le connaît. On a vu ce qu’il a apporté la saison dernière. Et puis, il y a aussi Kamal Sowa qui connaît bien le coach et la compétition. Il amène de la diversité dans le secteur offensif."

"On est content des nouvelles recrues. En théorie c’est très beau. Il faut désormais réussir à ce que ça se transforme en victoire", a résumé le CEO du Standard.