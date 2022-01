Le Standard s’incline face à Malines, Storm assomme les Liégeois à la 90e

Malines, qui n’a joué qu’un seul match depuis début janvier (une défaite face à Anderlecht 0-1) domine le premier quart d’heure. Une domination stérile, les escarmouches malinoises n’inquiètent pas Arnaud Bodart.

Il faut attendre la 23e minute pour voir la première grosse occasion de la rencontre. Cafaro sert Calut sur la gauche. Le centre en retrait du défenseur liégeois arrive chez Emond. Le Gaumais frappe à bout portant, un ballon repoussé par Gaetan Coucke.

On passe ensuite au festival de Cafaro. Ça débute par une tentative de lob des 35 mètres, qui manque de peu la cage du gardien malinois. Ça se poursuit par un tir bien placé mais parfaitement écarté par Coucke. Et le quart d’heure Cafaro se ponctue par un but. L’attaquant du Standard profite d’un ballon repoussé par la défense malinoise pour ouvrir le score juste avant la pause. Le Standard rentre au vestiaire avec une avance méritée.