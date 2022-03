Le Standard s’incline, dans le derby liégeois face à Seraing

A la 54e Maziz récupère un ballon au niveau de la ligne médiane. Il trouve Bernier qui demandait le ballon dans le dos de la défense. L’attaquant de Seraing dribble facilement Henquinet, c’est 0-1.

Dans la foulée, le portier liégeois reste attentif… Il réalise deux arrêts importants, dans la foulée du but des visiteurs, qui empêchent Seraing de faire le break.

A l’heure de jeu une frappe tendue de Amallah est bien repoussée par Dietsch. Trois minutes plus tard grosse occasion pour Seraing. Bernier trouve Mikautadze au point de penalty mais le tir de l’attaquant géorgien manque le cadre.

Les hommes de Elsner se créent encore quelques timides occasions mais le score ne changera plus. Seraing s’impose dans un pauvre derby liégeois. Une victoire qui condamne le Beerschot qui ne pourra plus revenir sur les Serésiens et qui évolutont en D1B la saison prochaine.

Une défaite de plus pour le Standard, sous les yeux de son futur ex-Président, Bruno Venanzi, qui semble condamné à boire le calice jusqu’à la lie. Les futurs repreneurs de "777 Partner" auront du pain sur la planche pour relancer un bien triste Standard qui semble avoir perdu son âme.

Le prochain match des Liégeois, c'est dimanche prochain à Courtrai.