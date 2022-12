Le Standard s’incline contre Valenciennes pour son dernier match de préparation

Le Standard disputait son dernier match de préparation contre Valenciennes ce mercredi après-midi à Sclessin. Après avoir partagé l’enjeu face à l’Olympiacos (3-3) et essuyé deux défaites (1-0 contre Girone et 1-4 contre Nice), les Liégeois ont subi un nouveau revers. Les hommes de Ronny Deila se sont inclinés sur le plus petit des scores (0-1). C’est Kaba, milieu de terrain de 21 ans, qui a offert la victoire aux actuels sixièmes de Ligue 2 en fin de partie (80'). À noter que Dussenne a manqué un penalty en première période (28').

Mardi prochain, les choses sérieuses reprendront pour le Standard avec un déplacement à l’Antwerp, à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique.