Le Standard s’incline contre le RWDM, Deila aligne deux équipes totalement différentes

Le Standard de Liège s’est incliné 1-2 face au RWDM ce samedi après-midi au Sart-Tilman en troisième match de préparation pour la nouvelle saison. Ce sont pourtant les Liégeois qui avaient ouvert le score par Renaud Emond sur un assist d’Avenatti à la 22e minute. Mais les Bruxellois ont inversé la situation avec deux buts en peu de temps (36e et 40e) signés Ephestion et Botella.

Il s’agissait d’un premier match de préparation pour le RWDM qui a de bons enseignements à tirer de cette rencontre.

Côté Standard, Ronny Deila a aligné deux équipes aux profils différents ce samedi. La première était composée de joueurs confirmés : Bodart, Dewaele, Nekadio, Dussenne, Pavlovic, Bope Bokadi, Raskin, Cafaro, Avenatti, Dragus et Emond. Ils n’ont pas totalement convaincu.

La deuxième équipe était composée de Henkinet, Mawete, Ngoy, Sissako, Calut, Vankerkhoven, Kuavita, Canak, W. Balikwisha, El Fanis et Ntelo. Là, s’il a manqué de finition et de concrétisation, on a vu des choses intéressantes.

Jusque-là, les Rouches avaient un bilan équilibré dans cette pré-saison. Une victoire face à un Manage et une défaite contre Saint-Trond. Cette défaite fait donc pencher la balance du mauvais côté pour les Liégeois.

Le Standard disputera encore, au minimum, une rencontre face au PAOK samedi prochain et une autre face à Monchengladbach le 16 juillet. Le but étant de se roder au mieux avant le début de saison le 22 juillet face à Gand à domicile.