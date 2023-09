Le Standard s’impose en match amical face au FC Dordrecht

Le Standard jouait un match amical ce vendredi matin face au club néerlandais du FC Dordrecht.

Mal embarqué en championnat, le Standard profite de la trêve internationale pour disputer un match amical face au 13e du championnat des Pays-Bas. De quoi profiter pour aligner les nouvelles recrues rouches. Hayden, Sowah et Alzate sont alignés d’entrée de jeu.

Et le Standard s’est imposé sur le plus petit score. C’est Dragus sur un assist de Perica qui a offert la victoire. Une victoire qui pourrait faire du bien à Carl Hoefkens et son équipe pour enfin lancer la saison du Standard.

Avec trois points sur 18, le Standard végète à la 14e place du classement.