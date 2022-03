Le Standard renoue avec la victoire face au Beerschot malgré l’exclusion de Dussenne

Le match en retard de ce mercredi ressemble à un véritable match de la peur. D’un côté un Standard en perdition, 14e, qui doit se rassurer par rapport à son avenir en D1A, de l’autre un Beerschot lanterne rouge qui voit la D1B se rapprocher de plus en plus et qui doit donc prendre de précieux points.

L’enjeu se fait sentir dans ce début de match. Les Rouches se créent la première opportunité dès les premiers instants mais le centre de Nkounkou traverse le petit rectangle sans être coupé.

Le Standard tente timidement de prendre le jeu à son compte mais le Beerschot est bien placé et empêche son adversaire du jour de poser son jeu.

La première grosse occasion est à mettre à l’actif des Liégeois. Récupération haute de Raskin qui s’appuie sur Dragus qui le relance dans le rectangle. Le tir du Liégeois au premier poteau passe à côté (12e).

Le Beerschot, lui, est en grande difficulté et ne parvient pas à conserver le ballon et ne passe presque jamais le milieu de terrain balle au pied dans ce premier quart d’heure.

A la 18e, le Standard se crée une occasion similaire à sa première incursion. Amallah donne un ballon à ras de sol dans le petit rectangle mais Tapsoba est en retard et ne parvient pas à couper.

Les 20 minutes suivantes manquent cruellement de rythme et d’occasion. Le Standard est trop frileux et le Beerschot a décidé de se battre pour ne pas encaisser plutôt que pour produire du jeu.

Le Standard trouve finalement l’ouverture sur sa première vraie accélération. Cimirot trouve Raskin dans le rectangle. Le Liégeois réalise une ingénieuse talonnade pour trouver Dragus. Le Roumain croise sa frappe et trompe Vanhamel qui n’a pas la main assez ferme (34e).

La première occasion des Anversois tombe à la 41e. Dom est trouvé à l’entrée du rectangle et tente sa chance. Henkinet se détend magnifiquement et détourne l’envoi.

Les Liégeois réagissent directement en contre. Tapsoba déboule sur le flanc droit et trouve Dragus. Le Roumain élimine son défenseur et tente sa chance du gauche mais son envoi puissant est trop central (43e).

Au retour des vestiaires, les Liégeois se mettent tous seuls en difficulté. Dussenne est exclu pour un coup de coude sur Vaca (52e). Le geste est là, même si le contact ne semble pas d’une violence inouïe et la rouge semble donc logique.

Henkinet se couche bien sur une frappe de l’entrée du rectangle (54e) et intervient ensuite bien dans son petit rectangle au deuxième poteau (57e).

Les Anversois profitent de ce coup du sort pour se montrer plus présents offensivement. Vaca tente sa chance de loin mais son envoi passe deux bons mètres à côté (59e).

Luka Elsner procède donc à un changement à l’heure de jeu pour tenter de solidifier son assise défensive. Ngoy remplace Tapsoba.

Le Beerschot ne se montre toutefois pas extrêmement dangereux. Hormis ces deux frappes contrées coup sur coup par Sissako, les Anversois ne montrent pas grand-chose.

Henkinet doit tout de même encore se coucher sur une frappe lointaine de Coulibaly et capte en deux temps (88e).

Les Liégeois vont tenir le coup à dix contre onze et renouent avec la victoire dans un match triste qui a vu très peu d’occasions et laissent éclater une joie emplie de soulagement au coup de sifflet final.

Le Standard rejoint Ostende à la 13e position avec 32 unités et se donne un peu d’air. Les Rouches comptent neuf points d’avance sur Seraing, barragiste et 16 d’avance sur son adversaire du soir qui se dirige de plus en plus vers la D1B.