Le Standard renoue avec la victoire en amical face au Fortuna Sittard, capitaine Donnum unique buteur

Le Standard a clôturé son stage aux Pays-Bas par une courte victoire (1-0) contre le Fortuna Sittard, samedi, trois jours après avoir été battu sur le fil face à l’AZ Alkmaar (3-4).

Pour cette nouvelle rencontre amicale, Carl Hoefkens a reconduit le même onze qui s’était incliné mercredi avec Bodart entre les perches, Fossey, Vanheusden, Bokadi et Barrett en défense, O’Neill, Price et Balikwisha dans le milieu et un trio offensif composé de Mundle, Donnum et Ohio.

C’est le capitaine liégeois Aron Donnum qui a inscrit l’unique but de la partie sur un magnifique coup franc (55'). Le Norvégien, une nouvelle fois bien en jambes, a disputé l’intégralité de la rencontre à l’instar du jeune milieu de terrain Isaac Price.