Le Standard remporte un choc wallon animé, Emond délivre les Rouches en fin de match

Les Rouches font la différence en fin de partie sur phase arrêtée. Perica est à la déviation d’un corner bien donné et Marlon Fossey vient couper la trajectoire au second poteau (2-0, 82e). Le but de la délivrance fait exploser Sclessin pour quelques minutes, le temps pour Ken Nkuba de réduire l’écart. Bien servi par Mbenza au second poteau, il s’offre une reprise de volée croisée hors de portée d’Arnaud Bodart (2-1, 86e). Dans le temps additionnel, le Standard entérine son succès en orchestrant un dernier contre. C'est Renaud Emond qui délivre les siens pour de bon. Plein d'émotions, l'attaquant "phénix" retire son maillot et écope d'un second carton jaune, provoquant une exclusion dont il semble n'avoir cure.

Charleroi aura paradoxalement eu plus de temps forts que son adversaire du soir mais a manqué d’efficacité. L’absence de Vakoun Bayo, blessé, aura été préjudiciable.

En revenant à 55 points, le Standard égale le total du Club Bruges et de la Gantoise et maintient toujours l’illusion, à une journée du terme de la phase classique, de disputer les Champions Playoffs, tout en ayant assuré sa prése. Charleroi priera pour des faux-pas d’Anderlecht et du Cercle Bruges pour conserver son billet pour les Europe Playoffs.