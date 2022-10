Le Standard réalise son meilleur début de saison depuis 2013-2014 avec un certain Guy Luzon

Si la défense est à travailler, l’autre satisfaction, c’est aussi le retour du chaudron de Sclessin qui recommence à s’enflammer et à croire petit à petit à un objectif plus haut que celui visé en début de saison. Le T1 Rouche compte bien profiter de ce 12e homme pour continuer d’aligner les résultats. Avec un objectif à moitié avoué, faire mieux qu’une qualification pour les PO2.

Si Deila veut croire aux PO1, le coach ne s’enflamme pas comme il l’a expliqué ce samedi après le match face à Zulte Waregem : "Ce n’est pas rêver, tout est possible quand vous êtes dans ce club. Mais en même temps, il y a beaucoup de bonnes équipes en Belgique, c’est un niveau compliqué. Mais je pense qu’on s’améliore et que si on continue à s’améliorer, tout peut arriver. On doit travailler dur, s’améliorer et continuer à être performant parce que quand on le fait, on voit qu’on peut avoir trois points".

Rêve ou réalité ? Le Standard est pour le moment bien parti pour retrouver les sommets. A lui de continuer à travailler pour y arriver.