Le Standard prolonge une de ses pépites : Cihan Çanak s'engage jusqu'en 2026

Le Standard a annoncé ce vendredi avoir trouvé un (nouvel) accord avec son milieu offensif Cihan Çanak, 18 ans : promu en équipe première cette saison, le jeune joueur formé au club (il y évolue depuis l'âge de 6 ans !) a prolongé son contrat jusqu'en 2026.

Cihan Çanak cette saison, c'est 24 matches en équipe A avec Ronny Deila, un but, et trois assists. Au-delà des chiffres, c'est surtout un style de jeu très percutant et riche en dribbles, tout en n'oubliant pas d'aller au charbon, qui a réussi à séduire le public de Sclessin.

Moins utilisé par l'entraîneur norvégien ces dernières semaines (quelques montées au jeu tardives), l'international U20 trouvera peut-être dans ce nouveau contrat la motivation nécessaire pour être à nouveau décisif avec les Rouches, qui entrent dans la dernière ligne droite de la phase classique du championnat.

"Son parcours constitue une magnifique réussite pour notre centre de formation et tous ses acteurs, souligne le club liégeois dans un communiqué. Aujourd’hui, il vient de renouveler sa confiance envers notre club et notre projet en prolongeant l’aventure avec les Rouches. Notre club le félicite pour ce nouveau contrat et lui souhaite le meilleur sous nos couleurs."