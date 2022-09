Le Standard privé de sa nouvelle recrue face à Bruges… à cause d’un permis de travail

L’international colombien Steven Alzate, nouvelle recrue du Standard, 24 ans, prêté par Brighton, a été présenté à la presse vendredi après-midi. Le joueur, en attente de son permis de travail, ne pourra probablement pas participer à la rencontre qui aura lieu dimanche contre le club de Bruges.

"Je me doute que les supporters et mes nouveaux coéquipiers attendent beaucoup de moi étant donné que j’évoluais en Premier League", a expliqué le médian axial, récemment passé à côté d’un autre prêt, à West Bromwich cet été, avant de rejoindre la Belgique. "C’était difficile à accepter au début", a-t-il commenté à ce sujet, "puis je me suis dit, le Standard, pourquoi pas ?"

"La ligue belge est une bonne ligue, compétitive, je suis content d’être ici au Standard et j’espère jouer autant de matchs que possible et aider le club à atteindre le top 8. Le Standard est un club historique du championnat belge", estime-t-il encore.

Steven Alzate s’est décrit comme un joueur polyvalent, bon techniquement et capable d’évoluer à n’importe quel poste, "mais à un moment donné, il vaut mieux se concentrer sur une position bien précise. Je me vois plus comme un N.6 ou un N.8", nuance-t-il.