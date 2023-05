Le Standard privé de Kostas Laifis pour aller à Westerlo alors que d’autres titulaires sont très incertains

Désormais relégué à 7 points de la Gantoise, le Standard n’a plus grand-chose à espérer de cette fin de saison. A moins d’un miracle, l’équipe de Sclessin terminera en 2e position des Europe Play-Offs, soit à la 6e place du championnat.

Pour espérer se relancer dans la lutte pour l’Europe, le Standard, qui n'a pas encore remporté le moindre match dans ces Playoffs 2, devra donc l’emporter samedi à Westerlo et tabler sur un faux pas des Buffalos face au Cercle de Bruges.

Pour ce déplacement en Campine, Ronny Deila va devoir effectuer quelques changements dans son équipe. Le coach norvégien sera en effet privé de plusieurs joueurs et non des moindres. Kostas Laifis sera à coup sûr absent. Le défenseur chypriote est retourné dans son pays pour des raisons d’ordre privé. Marlon Fossey, blessé au mollet, devrait déclarer forfait. La participation de Philip Zinckernagel, touché lui aussi au mollet, est également remise en question, tout comme celle de Bope Bakadi, qui n’est pas au top physiquement et se plaint toujours de douleurs à l’aine.

Ces absences n’inquiètent pas outre mesure l'entraîneur du Standard : " Ce n’est pas vraiment un problème pour moi. Il y a d’autres joueurs dans le noyau qui peuvent remplacer les absents. C’est aussi l’occasion de procéder à certains tests et de faire confiance aux jeunes joueurs sur qui on compte pour la saison prochaine. Je pense notamment à Lucas Noubi, Ibe Hautekiet ou encore Nathan Ngoy qui est désormais rétabli de ses blessures. Il y a donc des solutions et cela ne m’inquiète pas du tout. Ce n’est pas comme si nous devions jouer une finale de coupe ce week-end mais l’équipe que j'alignerai samedi à Westerlo sera de toute façon compétitive ".