Le Standard privé de Bodart et Laifis ce samedi à Ostende ?

Alors que le Standard, 13e à 12 points du Top 8, a probablement fait une croix sur les Play-Offs 2, Luka Elsner pourrait bien être confronté à de nouveaux problèmes pour le déplacement de ce samedi à Ostende.

L’entraîneur franco-slovène risque d’être en effet privé de deux piliers de sa défense. Le gardien de but, Arnaud Bodart, s’est en effet blessé ce mercredi à l’entraînement comme le déplore Luka Elsner : " Arnaud est entré en collision avec Denis Dragus. Les deux joueurs se sont percutés violemment à l’entraînement. S’il n’y a aucun souci pour Denis qui a pu s’entraîner normalement ce jeudi, il en va autrement pour Arnaud. Notre capitaine souffre de l’épaule et il ressent toujours une forte douleur. Il est donc très incertain et pourrait déclarer forfait pour le match de samedi même s’il y a quand même 50% de chances qu’il soit présent. Il faudra attendre le dernier moment pour lui donner éventuellement le feu vert ".

L’autre joueur qui pourrait louper le déplacement à la côte n’est autre que Kostas Laifis. Le défenseur chypriote a été victime d’une blessure au quadriceps ce jeudi à l’entraînement. Sa participation au match de samedi est donc fortement remise en question. Luka Elsner est même plutôt pessimiste : " Cela n’augure rien de bon. Kostas, qui n’est pas du genre à se plaindre, a dû quitter le dernier entraînement suit à cette blessure. Il pourrait donc lui aussi louper la rencontre face aux Ostendais. En tout cas, une chose est sûre, comme pour Arnaud Bodart, nous ne prendrons aucun risque avec notre défenseur ".

Le Standard pourrait donc s’aligner sans les deux joueurs les plus expérimentés de son arrière-garde et cela face à un… concurrent direct. Le KVO, 14e, n’est en effet plus qu’à un point du club de Sclessin. Même s’ils font mine de croire encore aux Play-Offs 2, les Liégeois doivent surtout veiller à prendre leurs distances avec les équipes qui luttent pour éviter la place de barragiste.

Le coach du Standard pourra toutefois compter sur Joachim Van Damme, à nouveau opérationnel après avoir contracté le Covid-19. L’ex-Malinois a même disputé un match amical ce mardi face aux U23 du FC Cologne. Enfin, le retour de Gilles Dewaele devrait suivre. L’arrière droit, blessé aux adducteurs il y a 15 jours, devrait reprendre les entraînements collectifs la semaine prochaine et donc entrer à nouveau en ligne de compte pour le match face à la Gantoise. De quoi mettre un peu de baume au cœur de Luka Elsner, conscient que la saison du Standard risque bien de s’arrêter début avril.