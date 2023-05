Le Standard presque au complet avant la venue de Westerlo : possible retour de Ngoy et une titularisation en vue pour Melegoni

Ce samedi, le Standard accueillera Westerlo dans le cadre de la troisième journée des Europe Playoffs. Les Rouches auront à cœur de rebondir suite à des débuts décevants en termes de résultats. Surtout après avoir laissé passer une occasion de rattraper Gand à la première place le week-end passé en s’inclinant 1-2 face à ceux-ci à Sclessin. Il sera donc essentiel d’empocher une première victoire contre les promus de cette année.

Alors que plusieurs joueurs souffraient de blessures à la suite de la rencontre face à La Gantoise, Ronny Deila se veut rassurant avant la venue de Westerlo. "William Balikwisha souffre toujours. Il faudra donc voir s’il peut faire partie de l’équipe de samedi. Merveille Bope Bokadi est lui aussi incertain. Mais à part ça, tous les autres joueurs sont disponibles. Philip Zinckernagel est prêt à jouer aussi et fera partie de l’équipe."

Il admet même qu’un retour de Nathan Ngoy sur le banc n’est pas à exclure, malgré qu’il n’ait plus joué depuis septembre passé à cause d’une blessure aux ischios-jambiers. Et si cela est possible, c’est notamment grâce à la suspension de Lucas Noubi qui a reçu trois cartes jaunes dans les Playoffs de D1B. "Si le staff médical donne le feu vert et que Merveille Bope Bokadi n’est pas prêt, il est possible que Nathan Ngoy soit dans l’équipe. Mais, si on suit le choix logique, il ne devrait pas l’être car il n’est pas encore totalement à 100%. Néanmoins, il a l’air bien à l’entraînement et a envie de jouer. Il fait donc partie des possibilités pour samedi."

Un autre joueur qui satisfait grandement le coach norvégien ces derniers temps est Filippo Melegoni. À tel point qu’il est quasiment certain de mettre le joueur italien sur le terrain face à Westerlo. "Il a eu un début de saison compliquée. Il a souffert de blessures et manquait un peu de confiance. Mais il travaille dur et est un gars fantastique. Il est très intelligent dans son jeu. Depuis deux ou trois mois, on voit qu’il s’améliore. Il a une meilleure touche de balle et est bien plus rapide dans son exécution. Il a aussi une très bonne mentalité et il exploite de plus en plus son talent. C’est donc sûr à 95% qu’il jouera ce samedi. Il le mérite. De surcroît, il a toujours encouragé l’équipe quand il était sur le banc. Les gens avec sa mentalité finissent toujours par être récompensés et c’est ce qui lui arrive. Il y a de grandes chances qu’il soit à nouveau parmi les titulaires."