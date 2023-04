Le Standard pourrait faire face à deux absences de taille pour son déplacement à l’OHL

Ce dimanche, le Standard se déplacera à l’Oud-Heverlee Louvain pour la dernière journée de phase classique de Jupiler Pro League. Les Rouges et leurs fans sont toujours en mesure de rêver du top 4 même si cela semble peu probable. En effet, pour que les Standardmens puissent disputer les Playoffs 1, il faudrait qu’ils l’emportent impérativement et que Gand et Bruges soient battus ou fassent un nul. Pour ne pas aider les Liégeois dans cette tâche, Gand affronte Ostende, qui est sûr d’être relégué et n’a donc plus d’enjeu, et Bruges reçoit Eupen qui se bat toujours pour le maintien. Toutefois, les joueurs de Sclessin sont déjà assurés de disputer les Playoffs 2 avec leur 6e place actuelle.

Un autre souci auquel le Standard pourrait faire face ce dimanche, en plus de la carte rouge de Renaud Emond, serait l’absence de deux cadres de l’équipe comme nous le confirme Ronny Deila. " On a quelques soucis avec Philip Zinckernagel et Gojko Cimirot. On verra demain s’ils vont être disponibles ou non dimanche. "

Néanmoins, le coach du Standard ne fait pas uniquement face à du négatif. " Jacob Barrett Laursen est de retour. Il s’est entraîné avec l’équipe cette semaine et sera dans l’équipe. Nathan Ngoy passe des tests en Finlande. Si les résultats sont positifs, il reprendra les entraînements lundi. Gilles Dewaele, lui, s’entraîne de nouveau tout le temps mais pas avec l’équipe. Il court énormément mais ne touche pas encore de ballon. On espère qu’il sera prêt pour la préparation estivale. "

Juste avant les Playoffs, plusieurs joueurs du Standard sont menacés de prendre une 5e carte jaune synonyme de suspension. Cependant, dès la fin de la phase classique les compteurs seront remis à zéro. Pourtant, Ronny Deila ne compte pas changer son effectif en fonction de cela. " Peu importe les risques de suspension. On a décidé de faire comme d’habitude. Ça fait des années que je fonctionne comme cela. On ne peut pas se permettre de faire attention pour la dernière journée. Si quelque chose doit se produire, ça se produira. On a toujours une chance de se retrouver dans le top 4. On ne doit donc pas économiser de joueur et on aura besoin de tout donner pour gagner notre match. On verra si quelque chose se passe dans les deux autres rencontres qui pourraient nous laisser un ticket pour les Playoffs 1 après. En plus, une victoire signifie d’office un point et demi en plus dans les Play-Offs. Donc ce sera important pour nous de tout faire et tout mettre en place sans retenue pour l’emporter face à l’OHL. "