Le Standard pourra-t-il se passer de Ronny Deila : "On veut qu’il reste mais ce n’est pas un drame s’il part"

Alors que la fin de saison du Standard est très compliquée, l’avenir de Ronny Deila est sur toutes les lèvres. Le plateau de La Tribune est revenu sur la situation de l’entraîneur norvégien.

Concernant la défaite à Westerlo, Nicolas Frutos a pointé le manque de profondeur. "Les remplaçants n’ont pas encore le niveau des titulaires. Zinckernagel, Laifis et Bokadi n’étaient pas dans le onze, cela affaiblit énormément l’équipe. Il y aura beaucoup de boulot. Ces play-offs 2 sont un bon essai mais un club comme le Standard doit faire beaucoup mieux que des essais", a expliqué l’ancien attaquant d’Anderlecht.

Alors que l’avenir de Ronny Deila est très incertain, Philippe Albert s’est montré plutôt pessimiste sur le sujet. "Quel entraîneur voudrait s’investir au Standard en perdant Dussenne, Laifis, Cimirot, Zinckernagel et Alzate ? Il lui faut des certitudes, sinon, il ne restera pas", a avancé l’ex-Diable rouge.

Présente sur le plateau, Ingrid Vanherle, membre de l’organigramme liégeois a martelé sa confiance dans la direction. "Il y a toute une équipe avec le directeur sportif Fergal Harkin et le CEO Pierre Locht, on leur fait confiance les yeux fermés. Qui connaissait Zinckernagel, Fossey ou Alzate ? On a un directeur sportif et des scouts. On veut qu’il reste mais ce n’est pas un drame s’il part", a-t-elle évoqué.